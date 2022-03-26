Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da aranan 19 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'da arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmasına için operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 19'u tutuklandı.
Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 31 ayrı suçtan 46 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Muğla
Son Haberler
- 17:27
- 17:26
- 17:22
- 17:20
- 17:03
Sıradaki Haber
Ankara'daki barajların doluluk seviyesi yüzde 17'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz