Ocak ayının ortasından şubat ayının sonuna kadar yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, barajlara etki etmemişti.

Yüksek kesimlerde ve dağlarda biriken karların hava sıcaklığının artmasının ardından erimesi ile barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Ankara'daki yüzde 17'lik doluluk İstanbul'daki yüzde 31'lik orana denk

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün baraj doluluk oranlarına göre, 13 Şubat’taki yüzde 8,90’lık aktif yani kullanılabilir su doluluk oranı, yüzde 17,25’e yükseldi.

Ankara’nın 1 milyar 584 milyon metreküplük toplam baraj hacmindeki 273 milyon 325 bin metreküplük yüzde 17,25’lik doluluk oranı, İstanbul’un 868 milyon 68 bin metreküplük toplam baraj hacmi içinde yüzde 31,48’lik bir orana denk geliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ankara’da bulunan Kurtboğazı ve Eğrekkaya barajlarının doluluk oranı havadan görüntülendi.