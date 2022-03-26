Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü: Yol kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü. Yol tek şeride düşürülürken ekipler, kayaları temizlemek için çalışma başlattı.
Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti Köprüsü arasında kalan bölümüne kaya parçaları düştü.
Kayaların düşmesi sonucu yol, tek şeride düşerken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan, ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülerek yola düşen kayalar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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