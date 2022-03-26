Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta 13 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu.
Bolu'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu kesiminde oluşturulan kontrol noktasında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 13 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ömer U. ile Mehmet Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bolu Narkotik Uyuşturucu
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