Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki heyelan sabah saatlerinde meydana geldi.

Tek katlı 3 köy evi ile 1 ahır yıkıldı, bir evde ise heyelan sonrası yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Mahalledeki aile kabristanlığında ve bazı bahçelerde de hasar oluştu.

Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgedeki 3 ev de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Heyelanda 4 inek ile bir köpek telef oldu.

[Fotoğraf: İHA]

"Toprak hareketliliği halen devam etmekte"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise insan canına bir zarar gelmediğini ancak evlerin toprak altında kaldığını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının olay yerinde olduğunu vurgulayan Tören, "Yetkililerle mevcut alanı gezdik. Allah daha beterinden korusun. Teknik yetkililerden aldığım bilgiye göre toprak hareketliliği halen devam etmekte. Elektrik kontağından çıkan yangın, aynı zamanda toprak kaymasıyla birleşince vatandaşlarımızın evlerinde büyük hasara yol açtı" dedi.

Tören, gerekli tedbirlerin alındığını, hiçbir vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına gerekenlerin yapılacağını anlattı.

Yıkılan evin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez, duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin’i alıp dışarı çıktı.

Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Heyelanı gören mahalleli Abdurrahman Demir, sabah uyandığında komşularına ait evin üst kısmında bulunan bahçede yarıklar gördüğünü belirterek, "Bu sırada evden Sezgin ve Yusuf adındaki çocuklar kaçtı. O anda evler yıkıldı. Saniyeler içinde evler toprağa karıştı" dedi.