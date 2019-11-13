Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında Görecek Adası ve Karaada açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 4 lastik botu durdurdu.

Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Güney Afrika, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gabon, Filistin ve Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: AA