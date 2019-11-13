Türkiye
Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor13 Kasım 2019 Çarşamba 13:19 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 13:27
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkımı için sabah bölgeye giden iş makineleriyle çalışmalara başlandı.
Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara zaman zaman bina sakinleri tepki gösterdi.
Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımların devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA