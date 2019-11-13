Türkiye
Ahmet Altan yeniden tutuklandı13 Kasım 2019 Çarşamba 12:58 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 13:23
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen Ahmet Altan, yeniden tutuklandı.
İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.
Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Ahmet Altan, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında Ahmet Altan'a, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Mahkeme heyeti, kararın ardından Ahmet Altan'ın tahliye etmişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: FETÖ'nün medya yapılanması Ahmet Altan