Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı13 Kasım 2019 Çarşamba 12:05 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:09
Eski Başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Vali Şahin'den ziyaret
Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.
Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.
Vali Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu da belirtti.
Kaynak: AA