Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2023 15:46

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, yol kenarında 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Akyaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka-Ula kara yolunda yaptıkları devriye görevi sırasında Sakar mevkiindeki yol kenarında bulunan bir kamyonun yanında kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yakalanan 37 Afgan uyruklu, karakola götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Muğla
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafikte makas atan sürücüye 5 bin 451 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:03
Sivas'ta 134 düzensiz göçmen yakalandı
15:51
Mersin'de hayırsever çift hastaneye 375 bin lira bağış yaptı
15:43
Pakistan'da İmran Han'a yakınlığıyla bilinen gazeteciden 2 haftadır haber alınamıyor
15:30
Bakan Akar: İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin
15:23
Letonya ve Estonya'dan Rusya konusunda "uluslararası adalet" çağrısı
15:14
Finlandiya, Rusya'nın askeri ziyaretlere ilişkin anlaşmayı feshedeceğini bildirdi
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
Kocaeli’de "mavi bayraklı" plaj sayısı 9'a yükseldi
FOTO FOKUS
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
THY uçuşlarında Türk mutfağını tanıtıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ