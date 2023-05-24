Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Akyaka Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka-Ula kara yolunda yaptıkları devriye görevi sırasında Sakar mevkiindeki yol kenarında bulunan bir kamyonun yanında kalabalık bir grubun bulunduğunu fark etti.

Bölgeye giden ekipler, bu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Yakalanan 37 Afgan uyruklu, karakola götürüldü.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.