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Türkiye
AA 24.05.2023 13:51

İkinci tur için sınır kapılarında oy verme sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri devam ediyor.

İkinci tur için sınır kapılarında oy verme sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Trakya'da Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Dereköy Sınır Kapısı'nda oy kullananlardan Kadir Sülün, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Bulgaristan'dan oy kullanmak için sınır kapısına geldiğini ifade eden Sülün, seçimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Oy kullanan Muzaffer Özdil de Almanya'dan Lüleburgaz'a yakınlarını ziyaret için geldiğini belirtti.

Özdil, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

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