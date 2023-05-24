Yabancı numaradan gelen aramayı görünce eşini vurdu, 20 yıl hapsi isteniyor

Olay, geçen yıl 30 Eylül'de Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akcan, eşi Dilan Akcan'ın telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığı şüphesiyle eşini darbetti, ardından tabanca ile vurdu.

Dilan Akcan kanlar içinde kalırken, eşi ise kaçtı. Hastanedeki tedavi sonrası polise giden Dilan Akcan, eşinden şikayetçi oldu. Şüpheli, 19 Ekim'de evinin odunluğunda saklanırken yakaladı.

Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan, ifadesinde; eşine vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. Daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüpheli, gazetecilere, "Çok kısa bir aradan sonra tek tek mahalledeki ağabeyler ile görüşeceğim. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım" dedi. Adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Akcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akcan için "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.