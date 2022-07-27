Ortaca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mergenli Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Dişbilmez Koyu'nda çok sayıda düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Kaçmaya çalışan 122 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler 4 tekne ile Dalyan'da kıyıya çıkarıldı.

Minibüslere bindirilen düzensiz göçmenler, Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.