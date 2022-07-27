Saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'nde derz çalışması yapıldığı esnada, kasasında oksijen tüpleri bulunan kamyonda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri tüplerin patlama ihtimaline karşı TEM Otoyolu'nu çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucunda söndürüldü.

Yoğun trafik oluştu

Yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle her iki istikamette de yoğun trafik oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından trafik her iki yönde de kontrollü olarak sağlandı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.