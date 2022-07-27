Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.