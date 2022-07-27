Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de mutfak tüpü patladı: Evin bir bölümü yıkıldı
[Fotograf: AA]
Kayseri’de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı, evin bir bölümü yıkıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralanan hasta ve bakıcısı hastaneye kaldırıldı.
Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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