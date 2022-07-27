Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
[Fotograf: AA]
Erzincan'da bir otomobille, hafif ticari araç çarpıştı. Araçlardan birinin savrularak devirdiği bahçe duvarı, bir çocuğun üzerine devrildi. Kazada çocukla birlikte araçlardaki 2 kişi de yaralandı.
Erzincan'da Onur Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki otomobil, Akşemsettin Mahallesi iki sokağın kesişiminde çarpıştı.
Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U.'nun üzerine devrildi.
Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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