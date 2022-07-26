Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 22:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Küçükçekmece sahilde alev alan tekne jet ski ile söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Küçükçekmece sahilde bilinmeyen nedenle alev alan tekne, cankurtaranlara ait jet ski ile söndürüldü.
Küçükçekmece Menekşe sahilde meydana gelen olayda, açık denizde arıza yapan tekne çekildiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı.
Durumu gören cankurtaran ekipleri jet skilerle hızla olay yerine gitti.
Teknenin etrafında manevra yapan jet skiler, denizden fırlattıkları sularla alev alan tekneyi söndürdü.
Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, teknede maddi hasar oluştu.
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