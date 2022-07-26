Küçükçekmece Menekşe sahilde meydana gelen olayda, açık denizde arıza yapan tekne çekildiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu gören cankurtaran ekipleri jet skilerle hızla olay yerine gitti.

Teknenin etrafında manevra yapan jet skiler, denizden fırlattıkları sularla alev alan tekneyi söndürdü.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, teknede maddi hasar oluştu.