Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta toz taşınımı: Yetkililerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı
[Fotograf: AA]
Şırnak'ta dün başlayan toz taşınımı bugün etkisini artırdı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının etkisinin görüldüğü merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Dün başlayan ve bugün etkisini artıran toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale geldi.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Etiketler: Şırnak Toz Taşınımı
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