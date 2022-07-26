Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yangın: Ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çalılıkta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Kabasakal Mahallesi'nde ormanlık alan yakınındaki çalılıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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