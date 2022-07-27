Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta servis minibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
[Fotograf: DHA]
Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda seyreden N.A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esenyurt gişelerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüste bulunan 7 kişi yaralandı, şoförün durumu ağır.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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