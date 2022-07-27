Saat 00.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda seyreden N.A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esenyurt gişelerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Minibüste bulunan 7 kişi yaralandı, şoförün durumu ağır.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.