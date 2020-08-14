Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Milas ile Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerindeki 5 ormanlık alanda yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgelere helikopter, arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaptığı açıklamada, sorumluluk sahalarında yıl içinde 272 yangın çıktığını ifade etti.

Yangınlara en hızlı şekilde müdahale ettiklerini kaydeden Yaprak, "2020 yılında Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında 14 Ağustos itibarıyla 170 orman yangınında 430 hektar ormanlık alan yandı. 102 ziraat yangınında ise 435 hektar alan yandı" ifadelerini kullandı.