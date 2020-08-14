Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
AK Parti Rize İl Başkanlığı önüne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında kendisini bekleyen hemşehrilerini makam aracından selamladı.
Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rize'de düzenlenecek toplu açılış törenine katılması ve AK Parti Rize İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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