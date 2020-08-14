Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Çıplak Adası açıklarında Midilli Adası'na seyreden lastik botu fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 23'ü Somali, 1'i Suriye uyruklu söz konusu kişileri Cunda Adası'na getirdi.
Yiyecek, içecek ve tıbbi yardım yapılan 24 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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