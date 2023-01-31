Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla ve Antalya için 'zirai don' uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla ve Antalya için zirai don uyarısı taptı.
Muğla ve Antalya zirai dona karşı uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 01.02.2023 akşam saatlerinden, 02.02.2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.
Son Haberler
- 15:09
- 14:55
- 14:59
- 14:42
- 14:33
Sıradaki Haber
Osmaniye'de 468 bin 250 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz