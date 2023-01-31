Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de kar nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakent'te 5, Boztepe'de 9, Çiçekdağı'nda 5 olmak üzere kapanan toplam 19 köy yolunu 31 iş makinesi ve 48 personelle ulaşıma açmaya çalışıyor.
Ankara - Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümü ve kentin bağlantı yolları ile ana arterlerde de ekipler tuzlama çalışması yapıyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Etiketler: Kırşehir Kar Yağışı
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