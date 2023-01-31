İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakent'te 5, Boztepe'de 9, Çiçekdağı'nda 5 olmak üzere kapanan toplam 19 köy yolunu 31 iş makinesi ve 48 personelle ulaşıma açmaya çalışıyor.

Ankara - Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümü ve kentin bağlantı yolları ile ana arterlerde de ekipler tuzlama çalışması yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.