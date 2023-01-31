Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasko ve sigorta dolandırıcılığına operasyon: 22 gözaltı
[Fotograf: AA]
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, kurdukları sahte site üzerinden kasko ve sigorta poliçesi düzenleyen 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site üzerinden vatandaşlara kasko ile sigorta poliçesi düzenlendiğini ve çalıntı kredi kartları bilgileriyle fatura ödemeleri gerçekleştirildiğini belirledi.
Ankara merkezli 8 ilde 23 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi yakalandı.
Kalan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Dolandırıcılık Ankara
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