Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, Osmanlı mecidi şems madalyası, Osmanlı mecidi yeni nişan madalyası, Osmanlı gümüş kılıçlı liyakat madalyası ve Osmanlı gümüş liyakat madalyası ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Çanakkale Kaçakçılık Tarihi Eser
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