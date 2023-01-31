İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir düğün salonunda küçük çocuklar arasında kavga çıktı.

Ailelerin de dahil olmasıyla, salonda başlayan kavga dışarı taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi, 9 kişi yaralandı. Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edildi bazı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.