Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Pendik'te düğün kavgası: 9 yaralı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Pendik’te düğün salonundaki çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine kız ve erkek tarafı birbirine girdi, 9 kişi yaralandı.
İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Pendik'te bir düğün salonunda küçük çocuklar arasında kavga çıktı.
Ailelerin de dahil olmasıyla, salonda başlayan kavga dışarı taştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi, 9 kişi yaralandı. Hafif yaralılara olay yerinde müdahale edildi bazı yaralılar da hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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