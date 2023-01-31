Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan kentlerinden Bitlis'te kar yağışı, 27 Ocak'ta başlayıp, aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 52, yüksek kesimlerde ise 72 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ile birlikte 267 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar kara gömüldü. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi ve 80 personel ile çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri açma ve genişletme çalışması yürütüyor. 13 mahalle yolunda yapılan çalışmalarda 80 personel, 40 iş makinesi ile çalışıyor.

Van'da ise hafta sonu etkili olan kar yağışı ile birlikte kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Bahçesaray'da 71, Başkale'de 1, Çatak'ta 71, Gürpınar'da 5, Saray ilçesinde ise 2 olmak üzere toplam 150 yerleşim yeri yolunu açmak için karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi.