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Türkiye
AA 28.12.2024 17:29

Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı

Muğla'nın doğusu ile Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla ve Antalya için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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