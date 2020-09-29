Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın iç kesimleri Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde güneybatı yönlerden başlayacak rüzgarın, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına olarak saatte 75 ile 88 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.