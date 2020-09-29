Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla için fırtına uyarısı
Muğla genelinde fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın iç kesimleri Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde güneybatı yönlerden başlayacak rüzgarın, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına olarak saatte 75 ile 88 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Muğla fırtına uyarısı meteorolojiSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:44
Son Haberler
- 18:20
- 18:08
- 17:46
- 17:39
- 18:09
Sıradaki Haber
THY: Azerbaycan'a uçuşlar planlandığı şekilde devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz