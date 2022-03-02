Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Muğla çıkışında Gölcük mevkiinde bekleyen trafik ekipleri, araçların Denizli'ye geçişine izin vermiyor.

Gazeller Mahallesi'nde bekleyen jandarma ekipleri de Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım ediyor. Kızılay ekipleri ise yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıtıyor.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.