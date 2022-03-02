Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı. Muğla çıkışında Gölcük mevkiinde bekleyen trafik ekipleri, araçların Denizli'ye geçişine izin vermedi.

Gazeller Mahallesi'nde bekleyen jandarma ekipleri de Muğla istikametine araç göndermedi.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Kızılay ekipleri ise yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.