Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
56 bin 780 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi vefat etti. 68 bin 268 kişi daha COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye'nin güncel yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi vefat etti. 68 bin 268 kişi daha COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.
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Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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