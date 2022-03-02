Türkiye'nin güncel yeni tip koronavirüs (COVID-19) verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi, 189 kişi vefat etti. 68 bin 268 kişi daha COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu.

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