Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta yapılacak.

[Fotoğraf: DHA]

Yapıların her biri 75 ton ağırlığında

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı da tamamlandı. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar, Gemlik ilçesindeki limanda GMK-1 adlı gemiye yüklendi.

[Fotoğraf: DHA]

Mermi figüründeki yapılar, Çanakkale’ye götürülmek üzere yola çıkarıldı.