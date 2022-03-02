Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Kumru ilçesinde 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yemişken Mahallesi'nde 8 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma ekiplerince özel ekip oluşturulru.
Çalışma kapsamında olayların şüphelileri olarak belirlenen Ö.A. ve F.D., hırsızlık malzemeleriyle yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ikişer kurusıkı tabanca ve matkap, şarjlı matkap, motorlu testere, daire testere, elektrikli süpürge, büyük mutfak tüpü ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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