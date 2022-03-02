Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sağanak: Caddelerde su birikintileri oluştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bodrum'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Konacık, Bitez, Yahşi, Yalıkavak mahallelerindeki bazı ana yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.
Kara yolları ekipleri, Bodrum-Turgutreis kara yolunda devriye çalışması yaptı, yolda tıkanıklık yaşanan bölgeleri temizledi. Sürücülerin tedbirli seyrettiği kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluştu.
Marmaris'te de sağanakla derelerden gelen yağmur, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye dönüştü.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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