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Türkiye
AA 23.05.2023 08:27

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 96 düzensiz göçmeni yakaladı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli de gözaltına aldı.

Ayrıca Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan İtalya rotasındaki yelkenli teknede 83 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 4 şüpheli ve 2 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Dalaman ilçesinde Kuyrucak Koyu'nda karadan ulaşımın olmadığı bir mevkide rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

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Muğla Düzensiz Göçmenler
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