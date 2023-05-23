Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2023 08:22

Manisa'da iki aile arasında kavga: 1'i polis 8 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri polis 8 kişi yaralandı.

Manisa'da iki aile arasında kavga: 1'i polis 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Özlem Sokak'ta iki aile arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavga eden gruptan 7 kişi ile kavgaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı.

Manisa'da iki aile arasında kavga: 1'i polis 8 yaralı

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki hafta kadar önce sokakta oynayan bir grup çocuk arasında kavga çıktığı, ebeveynlerin bu tartışma nedeniyle bugün karşı karşıya geldikleri, diğer aile fertlerinin de müdahil olmasıyla kavganın büyüdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Mersin merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
08:55
Hatay'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
08:49
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
08:49
Beyaz Saray önündeki bariyere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı
08:46
Malatya'da ağır hasarlı binanın çatısı kendiliğinden çöktü
08:44
Kolombiya ile İsrail arasındaki maçta Filistin bayrağı açan taraftar gözaltına alındı
Adana'da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü
Adana'da sağanak etkili oldu: Sokaklar göle döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ