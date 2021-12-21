Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz açıklarında balıkçı yardımcı gemisi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Hareket halindeki gemiye çıkan ekipler, buradaki 100 düzensiz göçmeni bota aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına aldı.