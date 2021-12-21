Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 100 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, balıkçı yardımcı gemisindeki 100 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı, organizatör olduğu iddia edilen zanlı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Köyceğiz açıklarında balıkçı yardımcı gemisi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.
Hareket halindeki gemiye çıkan ekipler, buradaki 100 düzensiz göçmeni bota aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına aldı.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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