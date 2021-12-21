Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da 1040 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kardeş gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1040 litre sahte içki ile 90 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düğerek Mahallesi'nde Mesut G. ve kardeşi Mehmet G.'nin, evlerinde sahte içki üretip, sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda 1040 litre şişelenmiş sahte içki, 90 litre etil alkol, 15 litre tiner ve 350 adet boş şişe ele geçirdi.
Gözaltına alınan Mesut G. ve kardeşi Mehmet G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Sahte Alkol Sahte İçki
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