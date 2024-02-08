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Türkiye
DHA 08.02.2024 16:16

Motosikletli kuryenin ölümünde işverenin 6 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Ataşehir'de, motosikletin hakimiyetini kaybedip refüje çarparak hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı'nın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kazada kırılan kaskın yeterli olmadığı, teçhizatı sağlayan işverenin asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Motosikletli kuryenin ölümünde işverenin 6 yıla kadar hapsi istendi

Ataşehir'de meydana gelen motosiklet kazası sırasında İbrahim Bölükbaşı adlı kurye, motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak hayatını kaybetti. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, kazada kaskın kırıldığı ve gerekli koruyuculuğu sağlayamadığı belirtildi.

Şirket yetkilisi Korhan Köserecep, savunmasında kuryeye kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, motosikletin bakımlarının tam olarak yapıldığı ancak kaza sırasında kırılan kaskın asgari güvenlik koşullarına uygun olmadığı ifade edildi.

Raporda şirket yetkilisi Köserecep asli kusurlu bulunurken, kurye Bölükbaşı tali kusurlu bulundu.

Köserecep hakkında, 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

 

 

 

 

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