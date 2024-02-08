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Türkiye
AA 08.02.2024 15:28

Bostanbükü köyü 79 ilçeden daha kalabalık

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü, kayıtlı 6 bin 64 kişiyle, en az nüfusa sahip 364 köyün toplamından ve 79 ilçeden daha kalabalık olmasıyla dikkati çekiyor.

Bostanbükü köyü 79 ilçeden daha kalabalık
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kayıtlara geçti. Daha önce 2019'da 5 bin 949 kişiyle bu unvanı alan yerleşim birimi, 2021'de 6 bin 40 kayıtlı nüfusuyla ikinci sırada yer aldı.

Kayıtlı 6 bin 64 kişiyle 2023'te yine en kalabalık köyler listesinin başına yerleşen Bostanbükü, bu sayıyla en az nüfusa sahip 364 köyün toplam nüfusu ile 79 ilçeyi geride bıraktı.

Bostanbükü, demir çelik sanayinin kalbi sayılan ilin merkezine, turizm destinasyonu Safranbolu'ya ve Karabük Üniversitesi'ne yakın konumuyla dikkati çekiyor.

Bostanbükü köyü 79 ilçeden daha kalabalık

Yaklaşık 3 bin 600 öğrencinin kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 2 yurt, 1500 civarında işçinin istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası ve galericiler ile sanayi siteleri bulunan köyde, tarım ve hayvancılık faaliyetleri de ön plana çıkıyor.

Köy muhtarı Osman Alkan, 6 bin 64 kayıtlı nüfusla Türkiye'nin en kalabalık köyü unvanını alan Bostanbükü'nde önemli oranda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı belirtti.

"Köyümüz, Karabük'e ve Safranbolu'ya çok yakın olması dolayısıyla rağbet gören yerleşim yeri haline geldi." diyen Alkan, ulaşım yakın olduğu için köy sınırlarında çok sayıda işçinin çalıştığı tekstil kuruluşlarının bulunduğunu aktardı.

Alkan, Karabük Üniversitesi'nin de köye çok yakın mesafede bulunduğuna değinerek, "Üniversite köyümüze 2 kilometre uzaklıkta. Köyümüzde oturan hocalarımız var. Yeni sitelerimiz yapıldı. Galericiler sitesi yapıldı. Yatırımlar geldiğinden dolayı cazibe merkezi haline geliyor. İki KYK yurdumuz var" diye konuştu.

Bostanbükü köyü 79 ilçeden daha kalabalık

Köy sakinlerinden Fatma Topçuoğlu köylerinin tarıma elverişli olduğunu, topraklarında her çeşit meyvenin yetiştiğini anlattı.

Kıraathane işleten Serkan Türkmen de Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük köyünde yaşamaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ön planda olduğunu belirten Türkmen, "Tarihi Safranbolu ilçesini görmeye gelenleri köyümüze de bekleriz. Gelen misafirlerimizi köyümüzde ağırlamayı isteriz." dedi.

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