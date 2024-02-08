İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İmrahor Caddesi'nde, cip kullanan Mete Şimşek, kontrolünü kaybederek trafik ışıklarında bekleyen İETT otobüsü ve arkasındaki iki araca çarptı.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan zincirleme kazada araçlar hasar gördü.

Kazaya karışan araç sürücülerinden biri olan Mustafa Kemal, otobüs ve kendi araçlarının kırmızı ışıkta beklediğini ifade ederek, "Arkadaş çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Yaralı yok. Tedbir amaçlı hastaneye gideceğiz" dedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler, araçları çekici yardımıyla kaldırtarak yolu trafiğe açtı.