Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.