Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2024 13:37

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'in bir tarafı kış, bir tarafı yaz mevsimi yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı
14:59
TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı
14:49
Merkez Bankası rezervleri 135,4 milyar dolar oldu
14:37
Deneyap Teknoloji Atölyeleri için başvuru süreci başladı
14:29
Görgün: Türkiye ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretebilir durumda
14:29
Fotokapanlar kaçak avcıları da izliyor
Geleceğin eczacıları asırlık "Sıhhat Eczanesi"nde yetişiyor
Geleceğin eczacıları asırlık "Sıhhat Eczanesi"nde yetişiyor
FOTO FOKUS
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
Tehdit mi fırsat mı: Yapay zeka ekonomisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ