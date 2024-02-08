Mersin'in bir tarafı kış, bir tarafı yaz mevsimi yaşıyor

Doğu Akdeniz'in turizm merkezi Mersin'de 2 mevsim aynı anda yaşanıyor.

Hava sıcaklığı 18-19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor.

Diğer yandan Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, özellikle sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor.

"Yazdan kalma hava var"

Silifke ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Alsan, "Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı deniz girerek, değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Herkesi denize girmeye, bu güzel havanın tadını çıkartmaya davet ediyorum" dedi.