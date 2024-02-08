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Türkiye
AA 08.02.2024 12:49

Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 4 ilden daha kalabalık

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 nüfusuyla 4 il ve 804 ilçenin nüfusunu geçti. Türkiye'nin en kalabalık 5 mahallesinin 3'ü İstanbul, 2'si Diyarbakır’da bulunuyor.

Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 4 ilden daha kalabalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2023 yılında Türkiye'nin en kalabalık mahallesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi oldu. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Atakent Mahallesi'ni 2016'da geride bırakan Bağcılar, geçen yıl da "en kalabalık mahalle" unvanını korudu.

Diyarbakır'daki 1,8 milyon kişinin 151 bin 459'unun yaşadığı mahalle, 86 bin 47 kişinin yaşadığı Bayburt ve 89 bin 317 kişinin yaşadığı Tunceli illerinin nüfusunu geride bıraktı. Bağcılar Mahallesi'nden daha az kişinin yaşadığı diğer iller, 92 bin 819 ile Ardahan ve 148 bin 539 ile Gümüşhane oldu.

4 ilden daha kalabalık

Bağcılar Mahallesi'nin, 4 ilin yanında nüfus olarak 804 ilçeden de kalabalık olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul'un Çatalca, Şile ve Adalar ilçelerinden daha fazla nüfusu olan mahallenin, Ankara'nın Polatlı, Çubuk ve Kahramankazan'ın da aralarında bulunduğu 16 ilçesinden, İzmir'in Gaziemir, Ödemiş ve Kemalpaşa ilçelerinin de yer aldığı 21 ilçeden daha fazla nüfusu bulunuyor.

2023'ün Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu
2023'ün Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu

 
 

En kalabalık 20 mahallenin 16'sı İstanbul'da

Türkiye'nin en kalabalık 5 mahallesinin 3'ü İstanbul, 2'si Diyarbakır’da bulunuyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Adnan Kahveci Mahallesi 110 bin 619 nüfusuyla Bağcılar'ın ardından 2. sıraya yer alırken Başakşehir ilçesindeki Kayabaşı Mahallesi 108 bin 455 nüfusla üçüncü sırada bulunuyor. Küçükçekmece ilçesinin Atakent Mahallesi 102 bin 743 nüfusla dördüncü, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi de 91 bin 279 nüfusla en kalabalık beşinci mahalle oldu.

En kalabalık 20 mahallenin 16'sının İstanbul'da bulunduğu kayıtlara geçti. Diyarbakır'daki Bağcılar ve Fırat mahallerinin yanında Kayseri'nin Talas ilçesindeki Mevlana ve Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi ilk 20'de kendilerine yer buldu.

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