İstanbul Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde, motosikletiyle seyir halinde olan Ahmet Abali, Feyzullah Alparslan'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Ahmet Abali, başını otomobilin bagaj camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kaza sonrası Abali, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza kameraya yansıdı

Yüzünde ve başında kesikler oluşan Ahmet Abali, hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Abali'nin kaza anında kask kullanmadığı belirlendi. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Seyir halindeyken kasise geldiğinde yavaşladığını söyleyen otomobil sürücüsü Feyzullah Alparslan, olayı şöyle anlattı:

"Tümseğe gelince mecburen hızımı kestim, zaten yavaş gidiyordum. Aracımın bagajında bulunan araç kamerasından da görüleceği üzere yavaşladığımı fark etmeyen motosikletli, arkadan aracıma çarptı. Bagaj camına kafasını vurdu, bagaj camı kırıldı, motosikletli de hafif şekilde yaralandı."

Kaynak: DHA