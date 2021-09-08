D-100 Kara Yolu Edirne istikametine giden motosiklet, Cevizlibağ mevkisinde kontrolden çıkarak metrobüs bariyerlerine çarptı.

Motosiklette bulunan Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez yola savruldu. İki kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklet 500 metre sürüklendi

Kazanın ardından yaklaşık 500 metre savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, motosikletin sürücüsünü belirlemek için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, cesetlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, görgü tanıkları, motosikletin sürücüsünün "makas attıktan" sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını ifade etti.