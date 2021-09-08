Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 03:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstediği ilacı yazmayan doktoru darbetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da bir doktor, süresi dolmayan ilacı yazmadığı gerekçesiyle hasta tarafından darp edildi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, doktordan daha önceden aldığı ve belirli sürelerle verilen ilacı yazmasını talep etti.
Doktor, süresi dolmadığı gerekçesiyle ilacı yazmayınca hastanın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, doktor hem polise yaşananları anlatıyor hem de darp edilen başına buz tedavisi uyguluyor.
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