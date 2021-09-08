Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, doktordan daha önceden aldığı ve belirli sürelerle verilen ilacı yazmasını talep etti.

Doktor, süresi dolmadığı gerekçesiyle ilacı yazmayınca hastanın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, doktor hem polise yaşananları anlatıyor hem de darp edilen başına buz tedavisi uyguluyor.